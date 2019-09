Escola é arrombada em avenida onde carro foi incendiado por dois homens, na Cidade 2000

Criminosos arrombaram e levaram pertences da Escola Municipal Odnilra Cruz Moreira, localizada no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, neste sábado (21). A unidade fica na Avenida das Adenanteras, mesmo endereço onde um carro particular foi incendiado por dois homens na mesma noite.

Uma TV, um retroprojetor e outros materiais foram levados da instituição, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Funcionários do local perceberam a ação no domingo (23), informou a polícia.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) ressaltou que existe um patrulhamento diário feito no entorno da escola com a Célula de Segurança Escolar, em conjunto com a Inspetoria de Segurança Escolar da Guarda Municipal (ISE).

As unidades também contam com monitores de acesso, vigilância patrimonial e porteiros noturnos, afirmou a SME.

As aulas ocorrem normalmente na escola nesta segunda-feira (23). A polícia investiga o crime.