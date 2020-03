Entregador por aplicativo morre após colidir moto em ônibus no Bairro Messejana

Um entregador por aplicativo faleceu após colidir a moto em um ônibus, na avenida Padre Pedro de Alencar, em Messejana, na noite desta quinta-feira (26). A vítima foi identificada como Rovson Glay da Silva Cavalcante, de 20 anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motorista do transporte coletivo socorreu a vítima após o acidente. Ele se apresentou no 30° Distrito Policial, no bairro Jangurussu, para prestar esclarecimento à polícia e foi liberado.

Rovson Cavalcante chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de sua conta nas redes sociais, familiares e amigos se despediram do jovem com comentários de pesar.

O caso está sendo investigado pelo 6° Distrito Policial, no Bairro Messejana.