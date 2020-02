Entregador é baleado na cabeça durante tentativa de assalto na cidade de Ipu; vídeo

O entregador Benevaldo Almeida, de 43 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na Rua Padre Macário, no Bairro da Mina, por volta de 21h40 desta quinta-feira (6). Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

Nas imagens, o entregador aparece sendo abordado por dois suspeitos em uma moto. O garupeiro aparece com uma arma de fogo na mão. Em seguida, o entregador desce da motocicleta e tenta tirar a arma do suspeito, mas logo depois é atingido por um disparo e cai no chão.

De acordo com o Secretário de Segurança de Ipu, major Eucir de Castro Moura, o entregador foi levado para o Hospital Municipal da cidade e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Não há informações sobre o estado de saúde de Benevaldo. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.