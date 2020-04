Entregador de salgados é morto a tiros no Bairro Floresta

Um entregador de 28 anos foi morto a tiros na rua Expedito Xavier, no Bairro Floresta, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (17).



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi identificada como Felipe Viana Cruz e não possuía passagem pela polícia. A mãe da vítima, que preferiu não se identificar, disse que o filho trabalhava como entregador de salgados em um estabelecimento.



A vítima estava sozinha caminhando pela rua no momento do crime. Após os disparos os suspeitos fugiram do local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local.