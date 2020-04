Entregador de quentinhas é morto a tiros enquanto trabalhava em Maranguape

Um entregador de quentinhas de 22 anos foi morto a tiros enquanto fazia entrega dos alimentos no bairro Área Seca, em Maranguape, na Grande Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (15). Após chegar ao local onde a entrega havia sido solicitada, Francisco Renan Sousa de Brito, de 22 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo.

Conforme a polícia, os suspeitos do crime fugiram do local com a moto da vítima. Familiares informaram que Francisco Renan não tinha passagens pela polícia e que ele era dono de um lava jato que estava fechado por conta do decreto do governo acerca da pandemia do novo coronavírus. A vítima fechou o estabelecimento e passou a ajudar os pais na entrega de quentinhas.

Francisco Renan deixa a mulher e uma filha de dois anos. A polícia investiga o crime como latrocínio.