Entregador de mercadinho é morto a tiros após receber ameaças para sair de emprego 

Um jovem de 22 anos, que trabalhava como entregador de um mercadinho, foi morto a tiros na rua Pato Branco, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (26). Familiares do jovem informaram para a polícia que ele havia sido ameaçado por criminosos para sair do emprego.

“Chegou as informações para a gente de que ele já teria sido avisado que se ele não saísse do trabalho dele, em um mercadinho próximo ao local do crime, os suspeitos iriam executá-lo”, afirma o tenente Renir, do 17º Batalhão da Polícia Militar, que acompanhou o caso.

Ainda conforme o tenente, o entregador estava próximo ao mercadinho quando dois suspeitos em um carro branco atiraram contra ele. O jovem tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima foi identificada como Daniel Viana Sampaio, morador do bairro Granja Lisboa. Ele não tinha antecedentes criminais.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma das suspeitas da polícia é que o crime tenha sido motivado por disputa de facções criminosas. O entregador seria morador da área de uma facção rival da que atua na região onde ele trabalhava.