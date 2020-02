Entregador de gás que reagiu a assalto no Ipu morre na Santa Casa de Sobral

O entregador de gás Francisco Benevaldo da Rocha Almeida, de 43 anos, que foi atingido com um tiro na cabeça depois de reagir a uma tentativa de assalto, na última quinta-feira (6), no município de Ipu, não resistiu aos ferimentos e morreu, no início da noite desta segunda-feira (10), na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A informação foi confirmada por familiares. Benevaldo era casado e pai de três meninas.

Nas imagens, o entregador aparece sendo abordado por dois suspeitos em uma moto. O garupeiro está com uma arma de fogo na mão. Em seguida, o entregador desce da motocicleta e tenta tirar a arma do suspeito, mas logo depois é atingido por um disparo e cai no chão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Municipal de Ipu investiga o caso.

Lesão grave na cabeça

A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Ipu, onde recebeu os primeiros atendimentos de urgência e, por causa da gravidade do caso, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia em Sobral. Segundo a unidade hospitalar, Benevaldo deu entrada na unidade com um tiro na cabeça em estado grave, já em coma. Os médicos realizaram exames de tomografia, o entregador ficou entubado onde veio a falecer nesta segunda-feira.

Insegurança no Ipu

De acordo com o Secretário de Segurança de Ipu, major Eucir de Castro Moura, a dupla suspeita, antes de balear o vendedor, furtou uma motocicleta que seria utilizada para praticar mais crimes na região.

Ainda de acordo com o secretário, sete pessoas foram assaltas. Duas delas baleadas. Além do vendedor, uma outra pessoa foi atingida no braço. A dupla assaltou dois postos de combustíveis e levou dois aparelhos celulares de clientes.

