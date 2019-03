Entregador de água é esfaqueado em Varjota

Um entregador de água foi esfaqueado na manhã desta segunda-feira (25), na Rua Arthur Ramos, no Centro de Varjota, na Região da Ibiapaba. A polícia investiga a motivação do crime.

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento que o entregador de água corria, fugindo do agressor. Ele consegue entrar em uma casa e escapa do criminoso.

Segundo a Delegacia Regional de Sobral (4ª Região), o entregador de água foi atingido por um golpe de faca no abdômen.

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou por meio de nota que a Delegacia Municipal de Varjota, investiga o caso.

Segundo a secretaria, investigações estão em andamento com o objetivo de localizar o autor, já identificado, e identificar a motivação do crime.

O acionamento da polícia, de acordo com a secretaria, ocorreu por volta das 7h30min, quando a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu a informação que um homem havia dado entrada, em um hospital da cidade de Varjota, com ferimentos a faca. Com os dados da ocorrência, os policiais militares seguiram em buscas na região, mas o suspeito fugiu. O homem atingido com os golpes não corre risco de morrer.

Denúncia

A população pode contribuir com informações que auxiliem na localização do suspeito do crime. As denúncias podem ser repassadas para a Delegacia Municipal de Varjota, no telefone (88) 3639.4111. O sigilo e o anonimato são garantidos.