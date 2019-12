Encontrado corpo de adolescente de 12 anos que estava desaparecido após sair para pescar em rio

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do garoto de 12 anos que estava desaparecido desde terça-feira (24) em Sobral, após sair para pescar no rio Jaibaras, próximo de sua residência, no Bairro Sumaré. O corpo foi achado dentro do rio com ajuda de cães farejadores, por volta de 16h30 desta sexta-feira (27).

Não havia sinais de violência no corpo, que estava submerso e preso à vegetação, segundo os Bombeiros. As causas da morte só podem ser confirmadas após análise da Perícia Forense.

Corpo de adolescente desaparecido em rio Jaibaras é encontrado com ajuda de cães farejadores Foto: Bombeiros

As buscas pelo adolescente começaram na quarta-feira (25). A 1ª Companhia de Busca e Resgate com Cães (CBResC) pertencente ao 3º Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizaram o trabalho.

Nesta quinta-feira (26) foram encontrados uma bicicleta, uma chinela e uma corda, pertences que estavam com o garoto. O corpo se encontrava a cerca de 200 metros de onde estavam os pertences.

A Delegacia Municipal de Sobral segue investigando as circunstâncias da morte.