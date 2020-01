Empresário sai para fazer entrega de encomendas e é encontrado morto dentro de carro em Pacajus

Após sair para fazer entrega de encomendas um empresário de 30 anos foi encontrado morto dentro do próprio carro no bairro Tucum, em Pacajus, na noite desta terça-feira (7).

Conforme agentes da 2ª Companhia do 15° Batalhão da Polícia Militar, Rafael Alves de Holanda foi vista pela última vez no início da tarde, quando saiu para entregar bolos e salgados. Ele era proprietária de duas lanchonetes e revendia carros no município.

Segundo a PM, o sumiço do empresário foi percebido depois de clientes entrarem em contato com um dos estabelecimentos em busca dos produtos. Familiares ligaram para o celular da vítima, mas não conseguiram contato.

O corpo de Rafael foi localizado por uma pessoa que trafegava na região. Ele estava caído no banco do carro com marcas de tiros. A polícia foi acionada para o local.

O empresário era casado e pai de quatro crianças. A motivação do crime e a identificação dos suspeitos são desconhecidas. A Polícia Civil irá investigar o caso.