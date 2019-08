Empresário preso por participar de esquema de sonegação fiscal tem liberdade negada pela Justiça

Foi negado pela Justiça o pedido de liberdade do empresário Pedro Machado de Oliveira que está preso desde o dia 6 de maio acusado de participar de um esquema criminoso que causou o desvio de mais de R$ 5 bilhões dos cofres públicos dos estado. O desembargador Francisco Carneiro Lima foi o relator do processo que aconteceu na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O advogado do empresário, Fernando Antônio informou que vai entrar com um pedido de extensão do benefício de liberdade com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu nesta quinta-feira (8) habeas corpus favorável a outro condenado, o empresário Vítor Bandeira. A defesa disse ainda que vai pedir a liberdade do acusado com base no princípio da isonomia.

De acordo com o Ministério Público do Ceará, somente uma das empresas, situada no município de Jaguaribe, que é investigada na "Operação Aluminium", teria sonegado cerca de R$ 220 milhões entre os anos de 2014 e 2018.

Um pedido de habeas corpus foi impetrado pela defesa de Machado, alegando que o homem é réu primário, possui antecedentes e se apresentou de forma espontânea à Justiça para prestar os esclarecimentos necessário, informou o TJCE.

Após a negativa do pedido, o desembargador ressaltou que a prisão deve ser mantida para "evitar reiteração delitiva, uma vez que, de acordo com as apurações das interceptações telefônicas, as práticas delituosas continuam", concluiu.