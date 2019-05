Empresário foragido alvo da Operação Aluminum se entrega

O empresário Vitor Bandeira, apontado como líder de um esquema criminoso que desviou quantia milionária dos cofres públicos, se entregou nesta terça-feira às autoridades. De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Bandeira se apresentou na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf).

Outras quatro pessoas alvos da Operação Aluminum, deflagrada no último dia 16 deste mês, continuam foragidas, são elas: Pedro Machado de Oliveira, Bruno Vinicius Ribeiro Lopes e Washington Galdino de Melo. Vitor Bandeira foi ouvido e encaminhado para a Delegacia de Capturas (Decap), localizada no Centro da Capital.

A investigação que resultou na Operação Aluminum começou em 2018, após recebimento de informação fiscal vinda da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. A principal atividade da quadrilha consistia em criar empresas fictícias responsáveis por emitir notas fiscais fraudulentas.