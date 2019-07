Empresário é preso no Maracanaú suspeito de aplicar golpe de mais de 1 milhão no Pará

Um empresário de 27 anos foi preso em Maracanaú suspeito de aplicar golpe de mais de R$ 1 milhão no Pará, na Região Norte do País. Agentes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú e da Polícia Civil do Pará prenderam o suspeito durante uma operação policial nesta segunda-feira(29).

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o homem identificado como Wesley Marques Silva confessou que fez investimentos no estado paraense com sementes de cacau e não conseguiu pagar aos fornecedores.

Ainda segundo a Polícia, o suspeito abriu uma empresa de madeira e foi preso no seu estabelecimento comercial localizado na Avenida Padre José Holanda do Vale, no Bairro Luzardo Viana, em Maracanaú.

Após a prisão, Wesley disse aos policiais que veio embora para o Ceará por que não tinha dinheiro para pagar a dívida e tinha medo de morrer.

O empresário foi autuado pelo crime de estelionato. Ele está preso na Delegacia Metropolitana de Maracanaú e aguarda transferência judical para o estado do Pará.