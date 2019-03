Empresária é assassinada a facadas por companheiro em Itapipoca; homem tentou se matar

Uma empresária de 51 anos de Itapipoca é a mais recente vítima de feminicídio do Estado. Ela foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa, na cidade do norte do Ceará, a 130 km de Fortaleza. De acordo com a polícia, o crime ocorreu na noite deste domingo (10), após uma discussão do casal ocasionada por ciúmes. Outras duas pessoas foram atacadas por ele, que tentou se matar após a chegada da polícia.

Após assassinar a mulher, o agressor tentou matar o filho e o sobrinho dela, que estavam dentro da residência. A polícia chegou a tempo de evitar mais dois homicídios. Ao ser abordado, o homem tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por policiais militares e preso.

A vítima foi identificada como Lucilene Galdino Albuquerque. Em Itapipoca, ela era conhecida como Lu Fashion.

O corpo dela foi encaminhado ao Instituo de Medicina Legal (IML) da cidade.

Segundo uma familiar, o filho de Lucilene, Alef Davi, de 18 anos, foi levado para o Institudo Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, para fazer uma cirurgia. Ele levou um corte profundo.

O sobrinho dela, Francisco Alan, foi levado para o hospital de Itapipoca.

A polícia informou que o suspeito será indiciado por feminicídio e tentativa de duplo homicídio.