Em três dias, quatro lojas de açaí são assaltadas em Fortaleza e RMF

Pelo menos quatro lojas de açaí foram assaltadas em Fortaleza e na Região Metropolitana, entre quarta (26) e sexta-feira (28). Os casos mais recentes ocorreram no bairro Vila Pery, em Fortaleza, e no bairro Parque Guadalajara, em Caucaia, nas noites de quinta (27) e sexta-feira (28), respectivamente. Os outros dois ocorreram na quarta-feira (26), nos bairros São Cristovão e Novo Mondubim, ambos na Capital.

No caso da Vila Pery, o roubo aconteceu por volta das 22h30 da quinta-feira. Logo após o crime, a Polícia Civil deu início às investigações e prendeu três pessoas, já na madrugada desta sexta. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos foram capturados com vários objetos roubados por eles.

Ermerson de Sousa da Silva, de 20 anos, foi o primeiro a ser localizado. Ele ainda tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido pelos policiais.

Com ele, que já possuía antecedentes criminais por roubo, foram apreendidos quatro celulares, dinheiro, bem como os objetos subtraídos e a roupa utilizada por ele durante o assalto à loja.

Além de Ermerson, os policiais capturaram José Emiliano Reis dos Santos, de 20 anos e Wellison Ferreira da Assunção, de 23. O primeiro já tem antecedentes por roubo, corrupção de menor e crime contra a administração pública, enquanto que Wellison não tem antecedentes criminais.

Os três suspeitos foram levados ao 16° Distrito Policial (DP), onde foram autuados em flagrante por roubo, associação criminosa e receptação. As motocicletas utilizadas no crime e outros celulares também foram apreendidos.

Caucaia

No fim da tarde desta sexta-feira (28), foi registrado um outro assalto em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O alvo, desta vez, foi o Dom Açaí, estabelecimento que fica na Avenida Dom Almeida Lustosa, no bairro Parque Guadalajara.

Ao chegarem ao local, os suspeitos abordaram os clientes que estavam sentados na calçada da loja. Armado, um deles invade o estabelecimento e ataca um cliente e a caixa, que entregam seus pertences. Segundo a SSPDS, a Polícia Civil apura o roubo, mas nenhum Boletim de Ocorrência (BO) havia sido registrado até o fim da manhã deste sábado (29). "O 18º Distrito Policial (Jurema) está com diligências em andamento visando capturar o suspeito", informou a secretaria.

Moradores do bairro afirmam que o medo se instalou na região desde que parte dos policiais militares iniciaram uma paralisação no Estado do Ceará, que já chega ao 12º dia, neste sábado (29).

Com a falta de viaturas no patrulhamento da área, apontam relatos, os assaltos se tornaram constantes. Inclusive, após o início do motim realizado por parte de integrantes da PM, o número de assassinatos em fevereiro mais que dobrou no Estado do Ceará.

Novo Mondubim e São Cristóvão

Somente na quarta-feira (26), foram registrados outros dois assaltos a lojas de açaí em Fortaleza, mais especificamente nos bairros São Cristovão e Novo Mondubim.

No primeiro caso, o estabelecimento foi invadido dois suspeitos levaram os pertences dos clientes. Nas imagens do sistema de monitoriamento de vídeo da lanchonete, é possível ver que um dos homens com camisa azul e bermuda entrar na loja e exigir que uma das funcionárias repasse todo o dinheiro do caixa.

O suspeito, armado, chega a passar uma pistola próximo ao rosto de uma criança. Um outro suspeito se dirige a cada cliente, recolhendo pertences como carteiras, relógios e aparelhos celulares. A dupla age rápido e, em menos de dois minutos, deixa o local.

Já no Novo Mondubim, o assalto resultou em tragédia. Um dos suspeitos de participar do assalto a uma loja de açaí foi morto enquanto tentava fugir.

Segundo testemunhas, Lucas Mateus de Souza Gomes, de 18 anos, estava com, pelo menos, outros três homens, quando tentaram roubar a loja e os clientes. Motos já aguardavam o grupo fora do estabelecimento.

Durante a ação, uma pessoa que passava pelo local percebeu o crime e atirou contra os suspeitos. Lucas Mateus tentou fugir, mas foi atingido, morrendo na esquina do local. Os outros envolvidos conseguiram escapar.