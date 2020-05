Em meio a lockdown, Polícia Militar faz lives para comemorar o aniversário de 185 anos da Corporação

Com a pandemia do novo coronavírus, as comemorações de datas especiais tiveram que ser reinventadas. Foi por meio, então, de lives, que a Polícia Militar do Ceará (PCME) decidiu celebrar os 185 anos da Corporação. As apresentações aconteceram durante toda esta semana e se encerrão neste domingo (24), dia do aniversário da Instituição.

Música, palestras e celebrações religiosas fazem das atrações realizadas pela Polícia Militar por meio de lives em perfis da Instituição, nas redes sociais Instagram e Facebook, às 16h. Iniciadas na última terça-feira (19), com um ato ecumênico, que reuniu um pastor e um padre, as lives contaram ainda com apresentação da banda Prevenção e Arte, composta por agentes, na quarta-feira (20), e com um grupo de fantoches da Turminha da PM, ontem (21).

Conforme o comandante geral da PM, coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos, as lives também têm, como objetivo, parabenizar os agentes que compõem a Polícia.

“As apresentações trazem o talento de nossa PM para que as pessoas, em casa, conheçam os policiais militares que se dedicam todos os dias da sua vida profissional a proteger a população. Esses homens e mulheres têm o nosso respeito e admiração”, disse o oficial.

Segundo a tenente-coronel PM Fátima de Paula, relações públicas da Corporação, essa é a primeira vez que a Polícia está comemorando o aniversário de forma online. “Nós tivemos que nos reinventar, para prepararmos toda uma programação virtual e não deixar de atender o nosso público. As lives mostram os talentos dos nossos policiais militares, e a gente espera que a população goste e curta, nos acompanhando de casa, bem tranquilos e aproveitem esse período para se divertir assistindo às lives”.

Nesta sexta-feira (22), iniciou-se, às 16h, uma apresentação da banda de música Major Xavier Soares, da Polícia Militar. Já neste sábado (23), além da programação habitual à tarde, acontecerá também, às 9h, uma live sobre os cuidados e gerenciamento da ansiedade e perdas no período da pandemia do novo coronavírus.

Confira a programação:

Sexta-feira (22):

Apresentação dos componentes da banda de música Major Xavier Torres (16h)

Sábado (23):

A PMCE no enfrentamento da Covid-19 - Os cuidados e gerenciamento da ansiedade e perdas. (9h)

Apresentação do Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) com dicas e cuidados para seu cão. (16h)

Domingo (24):

Apresentação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio)