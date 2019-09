Em briga por ciúmes, homem é atingido na cabeça por garrafa de vidro no Siqueira

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser agredido com uma garrafa de vidro durante uma discussão em um bar no bairro Siqueira, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (6). Após os ferimentos, Silvio Cristiano Ferreira da Silva foi pedir ajuda no terminal do Siqueira.

Segundo a polícia, a briga foi motivada por ciúmes que o agressor sentiu da mulher com a vítima. O suspeito fugiu do local.

Para pedir ajuda, a vítima atravessou a rua e entrou no terminal de ônibus. Policiais militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local socorrer a vítima.

Bar fechado

Agentes da Força Tática da Polícia Militar compareceram ao local do crime e fecharam o bar onde aconteceu a briga. O estabelecimento não possuía alvará de funcionamento.