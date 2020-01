'Ele só repetiu uma mísera desculpa', diz médico que atendeu suspeito depois de ser assaltado em UPA

O médico que atendeu um dos suspeitos de assaltar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jangurussu e que também foi uma das vítimas da ação criminosa relatou a reação do homem ao ser socorrido momentos depois de se ferir tentando fugir. Segundo o profissional de saúde, que não quis ser identificado por segurança, o suspeito se limitou a pedir desculpas. "Ele só repetiu uma mísera desculpa após eu falar q a população local ficaria prejudicada e não receberia atendimento por causa da atitude deles".

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24). Um grupo de criminosos invadiu a UPA, fez os pacientes e servidores de reféns, quebraram equipamentos e levaram pertences das vítimas.

Sobre prestar atendimento ao suspeito que o fizera de vítima momentos antes, o médico lembrou o código de ética da profissão. "Eu o atendi sim, conforme qualquer paciente deva ser atendido, e respeitando o nosso nobre código de ética. Por mais que ele seja o suspeito, ele se tornou o meu paciente quando precisou do atendimento de urgência. Ele teve um tratamento digno da equipe médica e de enfermagem", contou ao Sistema Verdes Mares.

Arma artesanal apreendida

A Secretaria de Segurança Pública confirmou por meio de nota que um homem suspeito de roubar pacientes que estavam na unidade de saúde foi preso em flagrante, momentos após cometer o crime. Uma arma artesanal do tipo garruncha foi apreendida, além de aparelhos celulares e outros pertences de funcionários e pacientes. O homem preso foi identificado como Francisco Jardel Barbosa Oliveira de 19 anos. Ele estava com um ferimento no braço em decorrência da fuga.

O flagrante foi realizado no 13º Distrito Policial. Um segundo homem que teria participado da ação criminosa é procurado pela polícia.

Troca de tiros

Levantamentos da ocorrência, segundo a SSPDS, dois homens armados e encapuzados entraram na unidade de saúde e anunciaram o assalto. A dupla pegou pertences das vítimas e equipamentos da unidade, como um monitor de computador. A Polícia Militar do Ceará foi chamada e se dirigiu para a UPA. Quando os militares chegaram, houve troca de tiros.