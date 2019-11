Durante fuga, suspeito colide em cinco veículos após roubar carro de professor no Conjunto Ceará

Um suspeito de assalto colidiu em cinco veículos após roubar o carro de um professor de 40 anos na quarta etapa do bairro Conjunto Ceará, na noite desta sexta-feira (22). A vítima se preparava para levar o bolo de aniversário do sogro para a festa quando foi abordado pelo criminoso.

Segundo a vítima, que não quis se identificar, ele estava na saindo de casa quando foi abordado pelo homem, que o ameaçou com uma arma falsa. "Mesmo eu entregando a chave do carro ele disse que iria me matar e matar minha família. Falei que não tinha necessidade disso, mas a todo momento ele fez ameaças”, afirma.

A vítima acionou a polícia e a equipe do Raio conseguiu localizar o veículo no bairro onde o crime aconteceu. Os policiais deram ordem de parada, mas o suspeito não obedeceu e teve início uma perseguição.

Na fuga, o criminoso colidiu na lateral de três carros, derrubou um motociclista e só parou após bater em um ônibus na Avenida Dom Almeida Lustosa, no bairro Jurema, em Caucaia. O condutor da moto teve apenas ferimentos leves.

Marcelo Santos Teixeira, 37 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado. Ele já possui antecedentes criminais.