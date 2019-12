Durante cerco, suspeito de assassinar sargento morre em troca de tiros com a PM, em Fortaleza

O homem suspeito de assassinar a tiros o PM Alveni da Silva durante um assalto em julho destes ano morreu em uma troca de tiros com a polícia, na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza.

Segundo informações do Major Hilderaldo Belline, o serviço de inteligência da PM indicou a localização de Antônio Marcos da Cunha Santos, de 20 anos. Ele estava no cruzamento da Estrada do Jardim Jatobá com a Avenida Tucunduba quando foi cercado pelos agentes de segurança.

Houve troca de tiros e o suspeito foi atingido no tórax e no braço. Ele foi socorrido para o Frotinha da Parangaba, mas morreu no local. Nenhum PM se feriu. A arma utilizada pelo suspeito foi apreendida e entregue ao 22º Distrito Policial.

Latrocínio

O sargento Alveni da Silva, de 49 anos, trafegava em uma motocicleta quando foi abordado por um grupo de quatro homens que estava em um carro na madrugada de 14 de julho. Os suspeitos anunciaram o assalto, o PM reagiu, mas foi atingido por tiros e acabou morrendo.