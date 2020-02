Duplo homicídio é registrado no Crato

Duas pessoas foram assassinadas a tiros, na madrugada deste domingo (16), na cidade do Crato, a 508 km de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), as vítimas identificadas como Carlos Eduardo da Silva Pereira (18) e Rafael Gomes da Silva (26) foram mortas a tiros no bairro Villa Lobos. A Delegacia Regional de Crato vai investigar o caso.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local do crime e colheu evidências que vão ajudar os trabalhos policiais. Um inquérito policial foi instaurado com o objetivo de identificar os suspeitos envolvidos, bem como a motivação do crime.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o número ‪(88) 3102-1285‬, da Delegacia Regional do Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.