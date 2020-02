Dupla tenta assaltar vendedor no Conjunto Ceará, mas é atingida em tiroteio

Dois homens foram atingidos por tiros enquanto tentavam assaltar um vendedor ambulante na noite desta segunda-feira (24), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo testemunhas, o autor dos disparos estava em um carro que passava pelo local e atirou quando percebeu que o crime estava sendo cometida.

O caso aconteceu na Praça UV3, situada na Rua H. O local estava bastante movimentado no momento da ocorrência, com famílias e comércios abertos. Os dois suspeitos estavam à bordo de uma motocicleta quando abordaram o vendedor. Uma pessoa não identificada em um carro percebeu a movimentação e efetuou disparos contra a dupla. Os suspeitos foram atingidos, mas conseguiram fugir à pé, deixando a motocicleta no local. A pessoa que atirou também saiu do local no carro.

A moto abandonada pelos suspeitos fora roubada no último dia 18, no bairro Genibaú, crime também cometido por dois homens. Contudo, não há informações se foram os mesmos que tentaram assaltar o vendedor.

O caso será investigado pelo 32º Distrito Policial.