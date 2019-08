Dupla suspeita de participar de assalto a agência bancária de Salitre é presa em Pernambuco

Dois homens suspeitos de integrarem um grupo criminoso que participou de um assalto a banco em Salitre, foram presos nesta terça-feira (30) no interior do estado de Pernambuco.

De acordo com a polícia, a dupla identificada como Luiz Carlos Oliveira Gonçalves, paulista de 35 anos e José Elson Oliveira da Conceição, baiano, de 33 anos foi presa por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) no município de Petrolina. Eles foram levados para a Delegacia Seccional de Polícia, em Araripina, Pernambuco.

Os suspeitos trafegavam por uma rodovia federal BR 428, que corta o município de Petrolina, quando foram parados em uma barreira policial. Eles estavam em uma caminhonete Ford Ranger, no momento da abordagem. Foi feita revista pessoal e também no veículo, quando foram encontrados R$ 40 mil em espécie.

Em um casa localizada no município pernambucano de Araripina, os policiais encontraram ainda explosivos, ferramentas e outros materiais que seriam utilizados pelo grupo em ações contra instituições financeiras.

Foram apreendidas 78 bananas de dinamite, uma marreta, um pé de cabra e um recipiente contendo grampos, que são atirados pelos criminosos durante a fuga, para dificultar o trabalho de equipes policiais.

Os dois foram levados para a delegacia de Polícia Civil em Araripina, onde foram autuados por roubo, associação criminosa e pelo armazenamento de material explosivo. O caso foi transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Ceará, que vai continuar com as investigações, na tentativa de prender outros envolvidos no grupo criminioso.