Dupla suspeita de cometer assaltos em bairros de Fortaleza é presa na Av. Cônego de Castro

A polícia prendeu dois homens em flagrante na tarde desta quarta-feira (18) suspeitos de cometerem diversos assaltos nos bairros Vila Manuel Sátiro, Canindezinho e Conjunto Esperança, em Fortaleza. Os criminosos foram capturados durante perseguição polícial na Avenida Cônego de Castro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Michel Miller Caetano Sobrinho, 28 nos, e Igor Mendonça Melo, 18 anos, usavam um veículo modelo Gol para cometer os crimes. Na tarde desta quarta-feira (18), durante buscas na região, policiais militares avistaram um veículo com as mesmas características já repassadas para eles.

Policiais deram ordem de parada e os suspeitos fugiram do local em seguida, desobedecendo. Houve perseguição e, na Avenida Cônego de Castro, os policiais conseguiram abordar o veículo.

Um simulacro de pistola, dois relógios, um aparelho celular e dois cordões foram encontrados dentro do carro dos suspeitos. Michel Miller já tinha passagens pela polícia por crime contra a propriedade imaterial, roubo e receptação; e Igor Mendonça não tinha antecedentes criminais.

A dupla foi levada para o 32º Distrito Policial, onde foi autuada em flagrante por roubo e receptação. Na delegacia, a polícia constatou que o veículo utilizado pelos suspeitos tinha registro de roubo e a numeração do chassi estava adulterada.