Dupla suspeita de atacar torre de monitoramento é capturada em Fortalaza

Dois homens foram capturados, entre eles um adolescente de 16 anos, suspeitos de terem derrubado uma torre de monitoramento da polícia, em setembro deste ano, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Um homem apontado como chefe de uma organização criminosa, e que teria ordenado o ataque à torre, já foi identificado, mas segue foragido.

Segundo a polícia, os suspeitos vão responder por dano qualificado e por integrar organização criminosa. O ataque aconteceu no dia 19 de setembro de 2019. Na ocasião, o equipamento foi rapidamente restabelecido.

Outras prisões

Na ação deflagrada por policiais do 17º Distrito Policial, que começou na sexta-feira (15), foram presos ainda Michael Jacson Freires da Silva (24), com passagens por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito; José Yago de Araújo (26), com antecedentes por posse de droga e roubo; Ytalo do Nascimento Almeida (19), com antecedentes por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa; José Jorge Paulino do Nascimento Filho (26), com passagens por ameaça