Dupla suspeita da morte de PM no Bairro de Fátima é morta em tiroteio com a Polícia em Aquiraz

Dois jovens de 20 e 21 anos suspeitos de participação na morte do sargento Carlos Alberto de Figueiredo Júnior, de 45 anos, em abril deste ano, em Fortaleza, foi morta a tiros nessa segunda-feira (11), em um suposto confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante uma operação no município de Aquiraz. Na ação, um jovem, identificado como Fabrício Costa Lima, de 22 anos, sem ligação com o homicídio do PM, foi preso suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por crimes na capital cearense e na Região Metropolitana.

Conforme a Polícia Militar, a dupla, identificada como João Marcos Quintana, de 20 anos, e Leandro Oliveira da Costa, 21, foi baleada enquanto estava acompanhada de Fabrício, durante a operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no bairro Novo Iguape, contra a atuação de grupos criminosos na região. Ao trafegar em uma das ruas do local, a PM informou que os agentes avistaram o trio. Em seguida, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram.

Segundo a Corporação, Fabrício correu após o confronto, e os disparos efetuados pelos agentes atingiram João, com passagens pela Polícia quando menor de idade, e Leandro, que portavam dois revólveres calibre 38. Os jovens foram levados para o hospital, mas já chegaram mortos a unidade de saúde. A dupla, conforme informações da Polícia, morava na Praia de Iracema, em Fortaleza, e havia se mudado para Aquiraz após o assassinato de Carlos Alberto.

De acordo com a PM, Fabrício, com antecedentes por roubo, foi capturado logo em seguida em uma casa abandonada da região, portando 56 munições de armas de fogo, de calibres 12, 38, 40 e 44, além de uma outra, deflagrada, de calibre 38. O jovem foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Eusébio (Centro), na qual foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e por associação criminosa.

A Polícia informou ainda o caso foi transferido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, “que dará continuidade às investigações para apurar a participação de outros indivíduos na prática criminosa”. A operação, conforme a PM, contou também com a participação de agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da utilização de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Assassinato do sargento

Carlos Alberto foi morto na noite de terça-feira (21), há cerca de 20 dias, durante uma tentativa de assalto em um estacionamento localizado no cruzamento da Rua Napoleão Laureano com a Avenida 13 de Maio, no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

A vítima, que estava com a esposa no momento do crime, de acordo com policiais que atenderam a ocorrência, sofreu um disparo de arma de fogo na cabeça. Carlos chegou a ser encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), situado no bairro Centro, porém não resistiu aos ferimentos. A mulher do PM não ficou ferida na ação criminosa.