Dupla rouba carro e é presa durante perseguição policial na Praia de Iracema

Uma mulher teve o carro roubado por dois suspeitos, na avenida Dom Manuel, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (19). Houve perseguição policial. Os suspeitos bateram o veículo e foram presos. A condutora que estava no veículo, durante a fuga, ficou ferida.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estava fazendo o patrulhamento na região quando perceberam os dois suspeitos em atitude suspeita dentro do veículo roubado. Na rua Tomaz Lopes, também na Praia de Iracema, a dupla bateu o carro e foi presa. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38.

Com impacto da batida, a mulher ficou ferida e socorrida para um hospital. A dupla foi levada para o 34º Distrito Policial no Centro.