Dupla rouba carro e bate em muro de comércio no Conjunto Tamandaré durante fuga

Dois suspeitos foram presos nesta sexta-feira (22) após roubar um veículo no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, e colidir com o muro de um estabelecimento comercial durante a fuga da polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações tiveram início após uma denúncia de roubo a veículo via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

As equipes policiais localizaram o automóvel no Bairro Jangurussu e houve perseguição. Os suspeitos colidiram o carro no muro de um estabelecimento no Conjunto Tamandaré.

Os assaltantes foram identificados como Samuel Nunes Maia, de 20 anos e Maria Derliane de Sousa Ribeiro, de 24 anos, ambos com antecedentes criminais por roubo. Com a dupla, a polícia apreendeu um simulacro de pistola, dois aparelhos celulares e dinheiro.

Ambos foram levados para a Delegacia do 32° Distrito Policial, no Bairro Granja Lisboa e autuados em flagrante por roubo.