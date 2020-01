Dupla presa por crime de estupro de vulnerável em Iracema, no Ceará

Dois homens foram presos suspeitos de praticar estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos e uma mulher que possui atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira (29), no município de Iracema, no Ceará. Os crimes ocorreram em 2018 e 2019.

Segundo a polícia, o primeiro preso foi um jovem de 19 anos que foi localizando em uma residência na zona rural da cidade. Ele teria abusado da irmã de criação, de 26 anos. Ela tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o que a torna vulnerável, segundo a polícia.

O segundo suspeito preso, é um homens de 45 anos que teria cometido o crime contra a sobrinha, de cinco anos. Ele foi detido depois que os policiais colheram depoimentos de conselheiros tutelares que denunciaram o caso e a partir do resultado de exames que comprovaram o crime.

Os dois foram levados para a Delegacia Municipal de Iracema, onde vão responder por estupro de vulnerável.