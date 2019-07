Dupla mata homem dentro do mercado de Caucaia

Dois homens são suspeitos de executar um homem a tiros dentro do Mercado de Caucaia, nesta sexta-feira (19). O crime ocorreu por volta de 12h, e foi registrado em câmeras do circuito interno do mercado. Segundo a polícia, dois homens que aparecem de azul, um deles de boné branco, são suspeitos do homicídio.

As câmeras registraram a movimentação dos suspeitos momentos antes deles atirarem, e depois, ao fugirem correndo do local. Segundo uma fonte da Polícia Militar do município, a vítima respondia por tráfico de drogas.

Comerciantes do mercado disseram à polícia que José Cleiton da Silva Lopes, 24 anos, trabalhava no local vendendo rifa. Havia suspeita de que o homem também vendia drogas no local.

Os suspeitos de atirarem contra Lopes chegaram ao mercado de bicicleta, o executaram a tiros e depois fugiram.