Dupla mata ex-presidiário a tiros em frente residência onde a vítima morava, no Autran Nunes

Dois homens mataram a tiros um ex-presidiário na rua Hipólito Pamplona, no bairro Autran Nunes, na noite desta quinta-feira (9). O homem ficou caído em frente a residência onde morava com a mãe idosa.

Segundo o subtenente Mauro, do 18º Batalhão da Polícia Militar, José Edilson Soares Lima, de 44 anos, estava caminhando pela rua quando foi atingido pelos disparos. Os criminosos fugiram em seguida.

Uma das suspeitas da polícia é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações sobre o caso.