Dupla invade supermercado e leva dinheiro do caixa em Pacatuba; veja vídeo

Uma dupla assaltou, na noite da última quinta-feira (14), um supermercado localizado no bairro Jereissati II, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em imagens gravadas pela câmera de segurança do comércio, é possível ver os suspeitos invadindo o local e realizando o roubo após render os funcionários do estabelecimento. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.

Era por volta das 19h quando o videomonitoramento registrou a dupla chegando ao supermercado e iniciando o assalto. Os dois suspeitos utilizavam bonés e máscaras de proteção. Um deles abordou um funcionário e foi para o interior do comércio, enquanto o comparsa se dirigiu ao balcão de atendimento onde saqueou a caixa registradora, depositando o dinheiro do estabelecimento dentro de uma sacola plástica.

Logo depois, o outro suspeito, que estava averiguando o local, voltou ao caixa e retirou mais dinheiro. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que nenhum Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o assalto foi registrado, mas a Polícia apura o delito. A dupla fugiu após o crime.

A Pasta salientou a importância do caso ser noticiado às autoridades por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), durante o período de isolamento que vigora no Estado em decorrência do novo coronavírus.

A Instituição ressaltou ainda que a “população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais”, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o número (85) 3101-2823, do 24º Distrito Policial (Pacatuba). Conforme o Órgão, o sigilo e o anonimato são garantidos.