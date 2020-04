Dupla em moto mata homem a tiros em frente a bar no bairro Bela Vista

Dois homens são procurados pela polícia suspeitos de matar a tiros um homem que estava em frente a um bar na tarde deste domingo (26), no bairro Bela Vista, em Fortaleza.

De acordo com testemunhas, uma dupla a bordo de uma motocicleta passou em frente ao bar e ocupante que estava na garupa do veículo atirou pelo menos três vezes contra a vítima que morreu no local.

Policiais realizam buscas para tentar identificar e prender os suspeitos. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).