Dupla em moto mata a tiros jovem de 22 anos na Avenida Borges de Melo, em Fortaleza

Dois homens em uma motocicleta assassinaram a tiros um jovem de 22 anos, no cruzamento da Avenida Borges de Melo com a Rua Viçosa, no Bairro Jardim América, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na noite deste domingo (17), por volta das 22 horas.

Segundo a polícia, Lucas Santos Lima foi abordado pela dupla, que efetuou vários tiros. Lucas foi atingido principalmente na região da cabeça. Ele morreu no local. Policias encontraram cápsulas de pistola 380 pelo chão.

Familiares da vítima afirmaram à polícia que ele não tinha envolvimento com crimes e não tinha recebido ameaças. Testemunhas relataram para os policiais que a dupla estava suja de goma e parecia ter participado de uma festa de pré-carnaval. A polícia descobriu que, próximo ao local do crime, havia acontecido uma festa carnavalesca. Os agentes não souberam informar se a vítima estava na festa.

O Departamento de Homicídios vai investigar o caso.