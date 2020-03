Dupla é presa um dia depois de roubar motocicleta em Caucaia

Dois suspeitos de roubo foram capturados na noite desta segunda-feira (2) no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A dupla é suspeita de ter agido junta para roubar a motocicleta de um homem na noite do domingo (1º), no bairro Araturi, em Caucaia.

Segundo relato da vítima, dois suspeitos em uma moto chegaram anunciando o assalto no momento em que ela chegava em uma residência acompanhada do sobrino de três anos. Após o roubo, os suspeitos fugiram levando também um aparelho celular.

Na noite desta segunda-feira (2) agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) avistaram uma dupla em atitude suspeita e resolveram fazer a abordagem. Após buscas, eles localizaram uma motocicleta e uma arma falsa.

O Adulto e o adolescente foram levados para Delegacia da Criança e do Adolescente, onde o procedimento foi registrado.