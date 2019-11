Dupla é presa suspeita de vender bebidas alcoólicas adulteradas no bairro Cidade dos Funcionários

Dois homens identificados como como Erivan Lima Barros e Valdemar Bezerra Neto, de 34 anos, foram presos na tarde dessa quinta-feira (28), no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, suspeitos de vender bebidas alcoólicas adulteradas.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a dupla estava no cruzamento da Avenida Oliveira Paiva com a Rua Melo César vendendo os produtos em um veículo. Segundo a equipe do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) que realizou a abordagem, os suspeitos já haviam vendido três caixas das bebidas.

Após a captura, a Polícia Militar informou que os agentes se dirigiram até a residência de um dos suspeitos, onde foram encontrados os materiais utilizados para fazer os produtos falsificados: 166 selos de autenticidade, 82 garrafas vazias de whisky, 31 litros de vodka e 3 litros de whisky. Além disso, 3 aparelhos celulares, 1 máquina de cartão de crédito e R$1.432 também foram apreendidos.

A PMCE informou que a dupla, autuada por adulteração de produtos alimentícios, e o material apreendido foram encaminhados para o 13° Distrito Policial (DP), no bairro Cidade dos Funcionários.