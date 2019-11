Dupla é presa suspeita de cometer série de assaltos em Fortaleza

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (27), na Comunidade do Oitão preto, no bairro Centro, suspeitos de cometer uma série de assaltos. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a dupla abordava as vítimas em uma motocicleta roubada, de placa do município de Pacajús, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a Polícia Militar, os suspeitos estavam praticando assaltos desde a manhã de terça-feira (26), nos bairros Aldeota e Centro. Abordando predominantemente mulheres, eles levavam aparelhos celulares e as bolsas das vítimas. De acordo com a Polícia, somente nessa terça-feira, cerca de 15 aparelhos celulares foram roubados pela dupla.

Em um dos intervalos entre os delitos, de acordo com a Polícia, os homens estacionaram na comunidade Oitão Preto a motocicleta usada nos crimes. Então, por meio das câmeras de monitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da PM localizou os suspeitos e realizou as prisões.

Segundo a Polícia, os suspeitos, a motocicleta utilizada durante os assaltos e o material apreendido foram encaminhados para o 2º Distrito Policial (DP), no Bairro Meireles.