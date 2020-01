Dupla é presa suspeita de assassinar grávida de cinco meses em Juazeiro do Norte

Dois homens suspeitos de amarrar e matar uma mulher grávida de cinco meses foram presos nesta terça-feira (14), no bairro São José, em Juazeiro do Norte. Maria Cheyla Cristina Lima Lins, 34 anos, foi encontrada morta e despida da cintura para baixo.

O corpo, que estava amarrado com o fio de um carregador de celular, foi encontrado pelo namorado dela na manhã de 5 de janeiro deste ano. Os suspeitos eram vizinhos da vítima. Eles entraram pela porta da frente e a mataram com um golpe de faca no tórax, segundo a polícia. Cheyla morava com o filho de cinco anos.

Roubo de celular

De acordo com o comandante da Força Tática, tenente Lindemberg Alencar, o principal suspeito do crime tinha menos de 18 anos quando o caso aconteceu. Ele completou a maioridade nesta segunda-feira (13). O jovem confessou que invadiu a casa para roubar. O celular da vítima foi encontrado com ele.

“Após informações da Inteligência, descobrimos que um indivíduo estava de posse do celular da vítima. Montamos a operação e conseguimos fazer a prisão dele em flagrante pela receptação do celular. O mesmo, dentro da viatura, confessou o crime, entregou a arma do crime — um canivete que estava com ele, e deu detalhes da crueldade do crime”, informou o comandante Alencar.

O segundo suspeito de cometer o crime foi localizado nas proximidades da casa de Cheyla. A polícia descobriu a participação dele na ação criminosa a partir do depoimento do menor.

Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde estão à disposição da Justiça.