Dupla é presa suspeita de assaltar passageiros que desciam de ônibus no Bairro João XXIII

Guardas municipais prenderam dois homens que estavam assaltando passageiros que desciam de um ônibus na Avenida Augusto dos Anjos, no Bairro João XXIII, em Fortaleza..

De acordo com Brena Nepomuceno, guarda que auxiliou na captura dos suspeitos, a equipe foi acionada por populares que disseram que dois homens tinham assaltado há pouco tempo os passageiros em um coletivo. "Fizemos ronda na região e encontramos os dois homens na Rua José Aristóteles Gondim. Houve abordagem e encontramos com eles alguns aparelhos celulares frutos do roubo. Depois, as vítimas vieram e reconheceram os suspeitos", disse.

Uma das vítimas informou que os homens usaram um facão para ameaçar os passageiros. Três celulares roubados foram recuperados. A dupla foi levada para o 27º Distrito Policial onde foi autuada em flagrantes pelo crime de roubo.