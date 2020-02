Dupla é presa por furtar livraria no Centro de Fortaleza; vídeo mostra invasão

Dois homens foram presos em flagrante por invadir e furtar uma livraria na Rua Major Facundo, no Centro de Fortaleza, na manhã do último domingo (16). Os suspeitos invadiram o estabelecimento por um prédio abandonado que dá acesso à livraria. O alarme de segurança dos fundos do local foi acionado com a ação.

Robert de Sousa Menezes, de 37 anos, e Francisco Carneiro de Sousa, de 48 anos, foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança. Foram levados um computador, 36 mochilas escolares e uma quantia em dinheiro. Alexsandra Marques, proprietária da loja, conta que estava perto da loja quando foi avisada sobre o furto pela sua irmã, que estaa assistindos às câmeras de segurança.

Chegando ao local, os suspeitos já haviam fugido para o prédio com o material furtado. Com a identificação possibilitada pelas imagens, o flagrante foi realizado; Roberto e Francisco foram levados para o 36° Distrito Policial.

Alexsandra relata que o prédio que fica ao lado da livraria e dá acesso a ela é um refúgio para bandidos. "A facilidade ao acesso faz com que eles trabalhaem tranquilamente. Eles arrancam grade, quebram parede, tranquilamente, sem ninguém estar vendo", conta Marques.

A livraria já foi furtada três vezes nos últimos dois meses e o clima de insegurança impactou a rotina dos comerciantes da região, segundo a proprietária. "Vejo minha irmã e minha funcionária revezando durante a noite para ficar olhando as câmeras de segurança. Definitivamente, tirou a nossa paz", relata Alexsandra.