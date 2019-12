Dupla é presa pela polícia com metralhadora escondida dentro de veículo 

A polícia prendeu dois homens e apreendeu uma metralhadora que estava escondida dentro de um veículo na noite desta sexta-feira (27), na rua Tim Maia, no bairro Bela Vista.

Os suspeitos foram localizados por agentes do motopatrulhamento do 18º Batalhão durante rondas na região. Ao perceber a presença da polícia a dupla tentou fugir, porém os policiais conseguiram fazer a abordagem.

Conforme a Polícia Militar, o armamento foi encontrado durante as buscas no carro. Dentro do veículo os agentes também acharam aparelhos celulares, relógio e a chave de outro automóvel. A dupla chegou a informar para os policiais que o outro carro seria do pai de um deles.

Os dois homens foram presos e levados para o 10º Distrito Policial, no Antônio Bezerra, onde foram autuados.