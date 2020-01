Dupla é presa em motel por suspeita de tráfico de drogas em Quixeramobim

Dois homens suspeitos de traficar drogas foram presos dentro de um motel na cidade de Quixeramobim, no sertão central cearense. O caso aconteceu no domingo (12), mas as informações só foram divulgadas nesta terça-feira (14), pela Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a polícia, um adolescente e um adulto foram abordados em uma praça próximo a uma rodoviária portando drogas. Foram eles que informaram aos PMs a localização da outra dupla.

Chegando ao estabelecimento, os PMs prenderam os dois homens que estavam com 537 papelotes de cocaína, 115 gramas de cocaína em pedaços, cinco aparelhos celulares, embalagens para armazenar as drogas e uma quantia em dinheiro de R$ 52. De acordo com a Polícia, eles eram responsáveis por cortar e distribuir as drogas.



Todos foram levados para a Delegacia Municipal de Quixeramobim, onde os adultos foram autuados por tráfico de drogas. O adolescente vai responder a um ato infracional semelhante ao tráfico de drogas.