Dupla é presa e moto roubada é apreendida após perseguição no Bairro Varjota

Dois homens foram presos e uma motocicleta roubada foi apreendida após uma perseguição que teve início na Rua Frei Mansueto, no Bairro Varjota, na noite desta segunda-feira (18).

Segundo os policiais, eles receberam uma denúncia que uma dupla estaria trafegando em uma moto roubada. Depois do veículo ser localizado por uma composição teve início uma perseguição que terminou com a prisão dos suspeitos no Bairro Vicente Pinzon.

Os dois homens identificados como José Erisvaldo Gonçalves do Nascimento, 31 e Lucas Gomes da Silva, 24 foram encaminhados para o 9º Distrito Policial. Na delegacia os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no último domingo (17) e os suspeitos foram autuados por roubo.

A polícia irá investigar se a dupla também está envolvida em um assalto a um supermercado localizado na Avenida Abolição, ocorrida na tarde desta segunda-feira (18).