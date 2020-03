Dupla é presa com 75 mil maços de cigarros contrabandeados da Venezuela, na BR-122, em Quixadá

Dois homens, de 30 e 37 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos, na madrugada desta quarta-feira (11), ao levarem 75 mil maços de cigarros contrabandeados da Venezuela no baú de um caminhão de mudança, na BR-122, no município de Quixadá, no interior do Ceará. A dupla foi abordada, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização de rotina pela região, por volta de 1h30.

O condutor do caminhão de mudanças, segundo a PRF, ao ser indagado pelos agentes sobre o material transportado, afirmou, nervoso, que levava móveis do interior do Estado para Fortaleza. Ao ser averiguado, no entanto, o baú do veículo, a equipe policial encontrou, atrás de alguns colchões e sofá, os milhares de maços de cigarros, que estavam em pacotes armazenados em caixas de papelão.

A Corporação informou que os cigarros contrabandeados são de origem venezuelana e que a dupla, autuada por crime de contrabando, e a carga apreendida foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal (PF), em Fortaleza, onde a dupla foi autuada em flagrante pelo crime de contrabando.

Há exatamente sete dias, na quarta-feira (4), uma carga com 380 mil unidades de cigarros contrabandeados, avaliados em R$ 40 mil, foram apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) dentro de um depósito situado no município de Mombaça, no interior do Ceará. Um homem de 35 anos responsável pelo material foi preso em flagrante.