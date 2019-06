Dupla é presa com 35 kg de maconha em imóvel no município de Maracanaú

Uma dupla foi presa com mais de 35 quilogramas de maconha escondidos em uma casa no bairro Piratininga, em Maracanaú, nesta segunda-feira (10).

De acordo com a polícia, Antônio Jackson do Nascimento, de 29 anos, estava na companhia de uma travesti chamada Fábia, com nome civil de Francisco Flávio Rodrigues Souza, de 22 anos. Ambos foram avistados por agentes de segurança quando saíam e entravam em uma residência.

Após realizarem a abordagem da dupla, os policiais entraram na casa e encontraram a droga distribuída em 50 tabletes, dentro de uma construção ao lado do imóvel onde os suspeitos estavam.

Os dois foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), onde foram autuados por tráfico de drogas e ficaram à disposição da Justiça