Dupla é presa após tentar assaltar motociclista em Horizonte, no Ceará

Dois jovens foram presos por guardas municipais após tentar assaltar um motociclista no Centro de Horizonte, na noite deste sábado (21). Antes do crime, os suspeitos solicitaram um carro por aplicativo em Itaitinga, no Ceará, com o intuito de assaltar o motorista do veículo. Os suspeitos afirmaram na delegacia que não cometeram o crime porque o motorista não cobrou a corrida.

Segundo o guarda municipal Rubisnele, chegando em Horizonte, Antônio Gabriel Nascimento Ferreira, 18 anos, e Ericles Alves de Queiroz, 22 anos, tentaram parar um motociclista no Centro do município para praticar assalto. O motoqueiro não parou, fugiu do local e acionou guardas municipais que faziam ronda na cidade no momento do crime.

"Nossa equipe fazia ronda pelo Centro quando foi abordada por um homem dizendo que havia sofrido uma tentativa de assalto. Fomos até o local fazer buscas, mas não obtivemos exito. Foi então que a gente foi até a BR-116 e nos deparamos com a dupla. Fizemos abordagem e encontramos com eles uma arma calibre 38", relatou o guarda municipal.

Antônio Gabriel e Ericles Alves não tinham antecedentes criminais e foram autuados em flagrante por tentativa de roubo. Eles foram encaminhados pela Guarda Municipal para a Delegacia Metropolitana de Horizonte.