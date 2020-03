Dupla é presa após corpo de ex-vereador ser achado enterrado em depósito, na cidade de Itapajé

Dois homens foram presos e autuados em flagrante por ocultação de cadáver momentos depois do corpo do ex-vereador de Forquilha, Sérgio Ricardo Rodrigues, de 52 anos, ter sido encontrado, no município de Itapajé, região norte do estado.

Sérgio Ricardo Rodrigues, mais conhecido como Serginho, foi vereador da cidade de Forquilha pelo PSDB entre 2008 e 2012, segundo registro do Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima estava desaparecida desde a sexta-feira (20). A dupla capturada foi identificada como Italo Alves Girão, de 22 anos e Davi Martins de Oliveira, de 21.

O crime, bem como a motivação são investigados pela Delegacia Regional de Itapipoca. Buscas são realizadas para tentar capturas outros suspeitos de participação no crime.