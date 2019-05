Dupla é presa após assalto a ônibus no Centro

Dois homens foram presos e os pertences das vítimas foram recuperados após um assalto a um ônibus no Centro de Fortaleza, na tarde deste domingo (26).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais lotados na 1ª Companhia do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) patrulhavam pela região quando receberam informação sobre dois homens que haviam assaltado um coletivo nas proximidades da Praça da Estação.

No cruzamento das ruas Senador Pompeu com Doutor João Moreira, os policiais militares avistaram os suspeitos e realizaram a abordagem. Com eles, foram encontrados seis carteiras, seis celulares, um simulacro de arma de fogo e uma faca. Todo o material estava em uma mochila carregada por um dos criminosos.

Os homens foram identificados como Fabrício de Oliveira Garcia, 38, com antecedentes criminais por roubo e violação de domicílio; e José Flaviano Vasconcelos de Araújo Bastos, 25, também com passagem por roubo.

Os suspeitos foram encaminhados para o 34° Distrito Policial, no bairro Farias Brito, e autuados em flagrante por roubo. As vítimas compareceram à delegacia para recuperar os bens.