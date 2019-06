Dupla é presa após assaltar quatro vítimas utilizando arma falsa em Fortaleza

Dois homens com passagens pela polícia por roubo e receptação foram presos no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. A prisão aconteceu nesta terça-feira(10)

Segundo a polícia, a dupla identificada como Fernando Silva de Sousa, de 19 anos e Wilker Carlos de Freitas, de 22 anos, utilizou uma motocicleta roubada e uma arma falsa para praticar roubos contra, pelo menos, quatro vítimas.

A dupla assaltou uma pessoa com uma arma falsa tomando a motocicleta, dois capacetes e pertences pessoais no Conjunto Palmeiras. Após praticar o roubo e levar os pertences da primeira pessoa, os homens seguiram fazendo mais assaltos, no Conjunto São Cristóvão.

O veículo, a pistola falsa, dois capacetes roubados e celulares foram apreendidos durante a ação conjunta dos policiais militares do 16º Batalhão e civis do 30º Distrito Policial.

Wilker foi preso em uma oficina mecânica, onde estava escondido. Próximo ao estabelecimento, os policiais encontraram os dois capacetes roubados da vítima. Conduzido ao 30º DP, o suspeito confessou o crime e indicou a localização da moto roubada e do comparsa.

Os agentes de segurança se dirigiram até a residência de Fernando, onde acharam a chave da motocicleta e seguiram para o local onde o veículo havia sido abandonado, em uma área de matagal, embaixo de várias tábuas.

Os dois foram conduzidos para o 30º DP, onde foram autuados por roubo e por integrarem organização criminosa. Os objetos roubados foram entregues às vítimas após elas comparecerem à delegacia para registrar o caso.