Dupla é presa ao invadir residência e roubar pertences de casal no bairro Edson Queiroz; veja vídeo

Uma dupla armada foi presa em flagrante por tentativa de roubo na manhã do último sábado (11) ao invadir a residência de um casal situada na Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Rodrigo de Sousa, de 29 anos, e Rômulo Ítalo Silva de Carvalho, 18, abordaram um dos moradores ao entrar em casa, de carro. Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram o momento do crime e a ação policial.

No vídeo, é possível ver a dupla, que portava um revólver calibre 38, anunciando o assalto enquanto a vítima estava com o automóvel parcialmente calçada,. Após a abordagem, um dos suspeitos assume a direção do carro e o dirige para dentro da residência. No interior da casa, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram subtraídos do casal três aparelhos celulares, além de quatro relógios.

Em seguida, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar foi até o local após uma denúncia encaminhada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Ao chegarem e serem recebidos pelo morador, os agentes foram informados que a dupla ainda encontravam-se dentro da residência, onde depositaram os pertences roubados dentro do veículo da vítima.

Logo depois, conforme a Secretaria da Segurança, ao não conseguirem escapar com o automóvel, um dos suspeitos foi preso dentro da propriedade e, posteriormente, o comparsa foi capturado na residência vizinha, quando tentava fugir.

A SSPDS informou que Rodrigo de Sousa, com antecedentes por furto e violação de domicílio, e Rômulo Ítalo, com passagens pela Polícia, à época, menor de idade, por tráfico de drogas, roubo e crime contra a administração pública, foram encaminhados para o 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), onde foram autuados em flagrante por tentativa de roubo. Os pertences foram restituídos às vítimas.